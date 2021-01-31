شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد 75 عضوية مشطوبة لأصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعادة 75 عضوية عاملة لأصحابها من أعضاء النادى، والذين تعرضوا للشطب خلال فترة تواجد مجلس الإدارة السابق.

وأعلن مسئولو الزمالك فتح باب التظلمات أمام الأعضاء المشطوبة عضويتهم فى الفترة الأخيرة وتقدم العديد منهم بطلبات لإلغاء الشطب، وبالفعل تم الموافقة على إعادة 75 عضوية لأصحابها وجارى دراسة باقى الطلبات المقدمة.

من جانبه، قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في تصريحات سابقة، إن اللجنة تحترم الأحكام القضائية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء النادي الذين تم شطب عضويتهم مشمولًا بالصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة فإن النادي سيقوم بتنفيذ هذا القرار احتراما لأحكام القضاء .

وأشار نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك، إلى أنه يتم حاليا تشكيل لجنة لدراسة موقف كل عضو مشطوب على حدة ممن لم يحصلوا على أحكام قضائية؛ لاتخاذ القرار الموافق لصحيح القانون واللائحة.