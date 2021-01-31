شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على إعارة اثنين من ناشئيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادي الزمالك علي إعارة يوسف محمود مدافع مواليد 2000 إلى نادي زد، لمدة 6 شهور ، بعدما قام اللاعب قام بتمديد عقده موسما إضافيا لينتهي عقده 2025، كما قرر الزمالك إعارة محمد اسامة أوتاكا الظهير الأيمن مواليد 2000 إلى أسوان لمدة 6 شهور، واللاعب قام بتوقيع عقود لمده 3 سنوات قادمة مع الزمالك بعد الموافقة على الإعارة .



اوتاكا



يوسف محمود

كما وقع مجلس إدارة نادي الزمالك عقود احتراف مع الثنائي سيد عطية وأحمد نادر السيد، حارسا فريق الشباب بالنادي ، ووقع سيد عطية عقد لمدة 5 سنوات بينما وقع أحمد نادر عقد لمدة 3 سنوات وهناك اتجاه قوي لقيد أحمد نادر في القائمة الأفريقية، وتواجد سيد عطية برفقة بعثة منتخب مصر للشباب في تونس مؤخرا للمشاركة في أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي لم تشارك فيها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا في صفوف البعثة قبل خوض أولي المباريات.

وكشف أحمد نادر السيد حارس فريق الشباب بنادي الزمالك فى تصريحات سابقة، أن والده زملكاوي وندم على الانضمام الى القلعة الحمراء، وأضاف أن سبب انضمام والده للأهلي هو حرصه على البقاء في منتخب مصر لأطول فترة ممكنة.

وتابع الحارس بفريق الشباب أن والده اعترف بخطئه في الانتقال الى الأهلي لكنه كان يريد الحفاظ على مكانه بالمنتخب، وقال أحمد نادر السيد أنه يتمنى الاحتراف الأوروبي والوصول بأحلامه الى أقصى درجة ممكنة خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يعلم أنه دائماً ما يتعرض لهجوم بسبب انه ابن نادر السيد لكنه ليس حزين ويصارع ليؤكد للجميع أنه حارس يستحق اللعب في صفوف الزمالك.