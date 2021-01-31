شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تسيطر على تشكيل نجوم كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تشكيل كل النجوم لمنافسة بطولة العالم في نسختها رقم 27 مصر 2021، وشهدت تواجد ثلاثة لاعبين من السويد وثنائي دنماركي ولاعب من كل من إسبانيا وفرنسا.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أندرياس باليكا (السويد)

الجناح الأيمن: فيران سولي سالا (إسبانيا)

الظهير الأيمن: ماتياس جيدسيل (الدنمارك)

صانع ألعاب: جيم جوتفريدسون (السويد)

الظهير الأيسر: ميكيل هانسن (الدنمارك)

الجناح الأيسر: هامبوس فان (السويد)

لاعب الخط: لودوفيتش فابريجاس (فرنسا)

وجاء التشكيل بالكامل من الأربعة فرق المتأهلة إلى نصف النهائي.