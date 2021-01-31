شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تفوز على السويد 26 / 24 وتتوج بلقب مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 / 24، في المباراة النهائية التي جمعتهما بنهائي بطولة العالم لكرة اليد والتي تحتضنها صالة استاد القاهرة الدولي، وكانت الأفضلية في البداية لمنتخب السويد الذي بدأ بالتسجيل وكان يبادر بالتقدم، قبل أن يعود منتخب الدنمارك للسيطرة على مجريات المباراة، وتراجع منتخب السويد في الشوط الثاني، فيما انتفض لاعبو الدنمارك ونجحوا في توسيع الفارق إلى 3 أهداف.

وبذلك يحافظ منتخب الدنمارك على لقب بطولة العالم وهوالذى توج بلقب النسخة 26 والتي أقيمت في الدنمارك وألمانيا، قبل أن يحافظ على اللقب في النسخة 27 والتي احتضنتها مصر.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة للمنتخب الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال في نسخته ال 28 إلى مسئولي دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.

وتشهد مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثاني، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذي حل في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واحتضنت منافساتها الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية، ولاقي تنظيم البطولة على أرض مصر في ظل تحدي تداعيات كورونا، إشادة واسعة من المنتخبات وجميع الوفود المشاركة.