شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع فابريس نجاه ظهير أيسر الرجاء المغربي رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي سيراميكا،التعاقد مع الكاميروني فابريس نجاه، ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحضراللاعب الكاميروني إلى القاهرة، بعدما أنهى مسئولو نادي سيراميكا التفاوض مع ناديه المغربي، ووقع نجاه على عقود الانضمام إلى الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة.

ويبلغ فابريس نجاه من العمر 23 عاما، فهو من مواليد 16 أكتوبر عام 1997، ويجيد اللعب في أكثر من مركز أبرزها الظهير الأيسر، وفاز مع الرجاء المغربي ببطولة الدوري الموسم الماضي.

واستهل نادي سيراميكا صفقات يناير، باستعارة المهاجم أحمد ياسر ريان من النادي الأهلي لنهاية الموسم، ثم التعاقد مع رجب عمران لاعب مصر المقاصة.