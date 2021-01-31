شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة بوسكا مع أسوان ودياً والإنتاج الحربى يقيد الحارس قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى إتمام إجراءات قيد أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى فى صفوف فريقه قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوى بعد نهاية أزمة الحارس مع أسوان، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"نجحنا فى انهاء أزمة بوسكا مع أسوان بصورة ودية وبالتالى تم قيد الحارس فى صفوف الانتاج الحربى، ونشكر مسئولى زهرة الجنوب على التعاون معنا وإغلاق الازمة بصورة ودية".

وفتح اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى خطوط اتصال مع اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان من أجل أنهاء أزمة بوسكا بعد تقدم زهرة الجنوب بشكوى للجبلاية يؤكد فيها توقيع بوسكا لأسوان قبل توقيعه للإنتاج.

وعقد حمادة صدقى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، جلسة مع لاعبيه عنفهم خلالها على الأداء المتراخى الذى ظهروا به خلال مباراة المصرى البورسعيدى، مشدداً على استبعاده للعناصر المقصرة من التشكيل الأساسى، لاسيما أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة مع الجونة على ملعبه، مشدداً على أن الفريق الساحلى خصم شرس ويقدم موسما مميزا للغاية، فى حين تعاهد جميع اللاعبين على تصحيح مسار الفريق للهروب من مراكز القاع.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم محمد بازوكا لاعب الفريق 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري ، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة للمسابقة.