شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة هدافى الأهلى فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النادى الأهلى إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد أكثر من 7 سنوات من الغياب عن البطولة وتحديدا منذ 2013، ليضرب موعدا مع فريق الدحيل القطرى يوم 4 فبراير على أرضية ملعب استاد المدينة التعليمية، والتى تستضيفها الدوحة، وصعد الأهلى إلى بطولة مونديال الأندية بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2019\2020 من خلال الفوز على الزمالك بنهائى البطولة الأفريقية بنتيجة 2\1 على ملعب استاد القاهرة.

ويأمل النادى الأهلى في عبور عقبة نادى الدحيل القطرى الذى يضم كوكبة من النجوم، لمواجهة بايرن ميونخ في نصف النهائي، ومحاولة تحقيق ميدالية في هذه البطولة كما فعلها في 2006 عندما أحرز المركز الثالث على حساب كلوب أمريكا المكسيكى.

قائمة هدافى الأهلى في المونديال

نجح الأهلى في تسجيل 11 هدفًا فى جميع الفرق التى واجهها فى كأس العالم للأندية خلال الخمس المشاركات السابقة للمارد الأحمر فى مونديال الأندية.

يتواجد محمد أبوتريكة نجم النادى الأهلى، على قمة هدافى المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، بـ4 أهدف، جاءت كالتالى: 3 خلال بطولة 2006، وهدف وحيد لعام 2012.

وفى الوصافة يأتى الأنجولى أمادوا فلافيو، نجم الأهلى السابق، حيث يمتلك 3 أهداف فى كأس العالم للأندية كثانى هدافى المارد الأحمر عبر التاريخ فى تلك المسابقة.

ويأتي عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، كثالث الهدافين للنادى الأهلى خلال مونديال الأندية بواقع هدفين سجلهم متعب فى شباك الخصوم، بينما أحرز السيد حمدى هدفا وحيدا.

وبشكل عام فقد سجل الأهلى 11 هدفا واستقبل ضعفهم بواقع 22 هدفا، انتصر الأهلى خلال 3 مباريات وسقط فى 9 لقاءات خلال كأس العالم للأندية.