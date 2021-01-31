شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يعلن دعمه لحملة الرياضة من أجل السلام لمبادرة 1000 كاتب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، حملة الرياضة من أجل السلام لمبادرة 1000 كاتب، وذلك من خلال فيديوكشف فيه عن الحملة والإعلان عن كافة التفاصيل قريباً.

وأكدت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب، دعم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لمبادرة 1000 كاتب وحملتها الإعلامية وشباب المبادرة، مشيرة إلى أن الحملة تأتى فى إطار المبادرة للمرحلة الجديدة.

من جانبها قالت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين المستشار الإعلامى للمبادرة، إن حملة الرياضة من أجل السلام خطوة جديدة للمبادرة ومختلفة، حول ضرورة استخدام كافة الوسائل المتاحة التى تخدم فرص السلام المجتمعى والدولى على مختلف الأصعدة، ليس فقط على مستوى النخبة السياسية وإنما أيضاً فى القطاعات الشعبية بشكل عام وخاصة فيما يخص التعصب الكروى و العنصرية والتنمر، وذلك ما انتشر فى الفترات الاخيرة ولذلك اطلقنا حملة الرياضة من أجل السلام .

وأضاف محمود حجاج المدير التنفيذى ومؤسس مبادرة 1000 كاتب، أن الحملة لا تقتصر فقط على الجانب المصرى فقط بل ستشمل الجانب العربى والدولى أيضاً وفقاً للمراحل الموضوعة والجدول الزمنى المحدد، وأكد "حجاج" أن الحملة ستكون لها عدة رسائل، أهمها توجيه رسالة للعالم عن دور وأهمية الرياضة بمصر والدول العربية كقوة ناعمة يمكن من خلالها التأثير والربط بين الشعوب وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة .