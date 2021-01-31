شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكسر صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف رائع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كسر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي استمر لـ6 مباريات بهدف رائع سجله في شباك نادي وست هام يونايتد في المباراة الجارية بينهما في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم «صلاح» كرة على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليخترق المنطقة ويراوغ مدافعين قبل أن يطلق تصويبة رائعة في الزاوية البعيدة معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول في الدقيقة 57.

شاهد هدف محمد صلاح في وست هام