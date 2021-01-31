شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب إسبانيا: حققنا إنجازًا في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال قائد منتخب إسبانيا راؤول إنتريريوس، إنه سعيد للغاية بفوز فريقه بالميدالية البرونزية على حساب منتخب فرنسا، بعد حسم المباراة التي جمعت بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 35- 29

وأعرب لاعب الماتادور الإسباني عن فخره بتمثيل منتخب بلاده ببطولة مصر 2021، موضحاً: «الآن نحن سعداء جدا كفريق بهذا الإنجاز».

وتحدث قائد إسبانيا الذي ضمن وقوفه على منصة تتويج بطولة العالم عن الخطط المستقبلية لمنتخب بلاده، قائلاً: «ضمان مكان دائما على منصة التتويج أمر صعب، لا نستطيع أن نقول ماذا يمكنا تقديمه بعد عامين من الآن، بعد خسارتنا الأخيرة أمام الدنمارك، قاتلنا وفزنا على فرنسا، لذلك نحن سعداء حقا»..

وعن خططه بعد خروجه من الفقاعة الطبية قال: «أريد أن أرى عائلتي، لقد مرت العديد من الأيام دونهم، اليوم سنحتفل، بعد ذلك علينا العودة إلى بلدنا، المسابقات المحلية مع أنديتنا ستبدأ خلال أيام وليس لدينا وقت للراحة».

وأعرب «إنتريريوس» عن سعادته بخوض بطولة العالم، موضحاً: «هو أمر رائع لأي لاعب، لقد كان من الصعب الحضور إلى مصر وخوض البطولة بسبب فيروس كورونا، ولكن جئنا واستمتعنا كما نفعل في كافة البطولات سواء بطولات أوروبية أو بطولات عالمية أو حتى مسابقات الأندية».