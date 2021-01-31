شكرا لقرائتكم خبر عن «أوناجم»: روح الأسرة الواحدة سر قوة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك، والمنتقل مؤخرا لصفوف الوداد المغربي على وداع اللاعبين والجهاز الفني قبل بداية المران الجماعي اليوم.

وحضر محمد أوناجم، وعقد جلسة مع لاعبي الزمالك، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، التقطوا خلالها بعض الصور التذكارية مع اللاعب.

ووجه «أوناجم» الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الدعم والمساندة الدائمة له خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه كان دائما ما يشعر بروح الأسرة الواحدة داخل القلعة البيضاء.

ووجه المغربي الشكر لعبدالحليم على، مدير الكرة، على دعمه ودوره في إتمام صفقة انتقاله للوداد المغربي، حيث كان حلقة وصل دائمة بينه وبين المجلس الأبيض خلال الأيام الماضية.

وتمنى «أوناجم» التوفيق للفريق في حصد كل البطولات التي يشارك بها، وانتهت الجلسة بمصافحة اللاعبين لزميلهم متمنين له التوفيق في خطوته القادمة.

كان مجلس إدارة الزمالك أعلن الموافقة على إعارة محمد أوناجم للوداد المغربي حتى نهاية الموسم.