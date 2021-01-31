شكرا لقرائتكم خبر عن «قاسم» يسعي لاحتواء غضب محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الزمالك، جلسة مع محمود علاء، مدافع الفريق لإحتواء غضبه بسبب رفض انتقاله لصفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم «المصري اليوم»، أن اللاعب غادر النادي أمس غاضبًا وشدد على أنه كان يرفض من قبل الرحيل بسبب إرتباطات النادي ولكنه يرى أن هذا التوقيت هو المناسب للخروج لخوض تجربة في الدوري السعودي.

وواصل محمود علاء، مدافع الزمالك، ضغطه على مسؤولى القلعة البيضاء من أجل تسهيل مهمته للانتقال إلى أهلى جدة وذلك بعد تلقى مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، عرضًا لاستعارة اللاعب في يناير الجاري.