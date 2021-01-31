ريال بيتيس يعلن انتقال مهاجمه سانابريا الى تورينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

أعلن نادي ​ريال بيتيس​ الإسباني، عن رحيل مهاجمه الباراغوياني انطونيو ​سانابريا​ إلى صفوف ​تورينو​ الإيطالي، مقابل 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى كمتغيرات، بالاضافة الى نسبة 10%، في حال إعادة بيعه إلى ناد آخر.



وقال النادي الأندلسي عبر موقعه الرسمي:" توصل ناديا ريال بيتيس وتورينو لاتفاق بشأن انتقال سانابريا إلى الفريق الإيطالي".

واضاف:" يشكر النادي الاندلسي سانابريا على الخدمات التي قدمها خلال المواسم التي ارتدى فيها قميص بيتيس، ويتمنى له النجاح في مسيرته الاحترافية المقبلة".

ومن جانبه، أكد تورينو أن المهاجم الشاب (24 عاما)، قد وقَع على عقد يربطه بـ"التورو" لأربعة مواسم مقبلة، في الوقت الذي تأكدت فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الكشف الطبي قبيل توقيع العقود.