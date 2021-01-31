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مدرب اسبانيا لليد يشكر منظمي المونديال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

اعرب جوردي ​ريبيرا​، مدرب منتخب ​اسبانيا​ لكرة اليد عن سعادته بالحصول على برونزية كأس العالم المقامة في مصر، بعد التغلب على ​فرنسا​ بنتيجة (35-29).

وقال ريبيرا بعد اللقاء:" أبارك لمنتخب فرنسا على الأداء، واتوجه بالتهنئة لفريقي على حصد الميدالية البرونزية والمستوى الذي ظهر عليه في المباراة".

وزاد:" إجمالاً لعبنا بطولة جيدة وكنا نتمنى الوصول إلى النهائي لكن في النهاية سعداء بالميدالية البرونزية".

وأتم:" أود أن أشكر اللجنة المنظمة والحكومة المصرية على تنظيم تلك البطولة الرائعة والاستضافة الجيدة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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