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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب اسبانيا لليد يشكر منظمي المونديال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021
اعرب جوردي ريبيرا، مدرب منتخب اسبانيا لكرة اليد عن سعادته بالحصول على برونزية كأس العالم المقامة في مصر، بعد التغلب على فرنسا بنتيجة (35-29).
وقال ريبيرا بعد اللقاء:" أبارك لمنتخب فرنسا على الأداء، واتوجه بالتهنئة لفريقي على حصد الميدالية البرونزية والمستوى الذي ظهر عليه في المباراة".
وزاد:" إجمالاً لعبنا بطولة جيدة وكنا نتمنى الوصول إلى النهائي لكن في النهاية سعداء بالميدالية البرونزية".
وأتم:" أود أن أشكر اللجنة المنظمة والحكومة المصرية على تنظيم تلك البطولة الرائعة والاستضافة الجيدة".