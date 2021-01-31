الونسو: سعيد بالثلاث نقاط وهذه بداية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

تحدث لاعب ​فريق تشيلسي الانكليزي​، ماركوس ​الونسو​ عقب عودته الى تشكيلةى ​البلوز​ خلال الفوز 2 - 0 أمام بينلي عن الخطة اليت يلعب بها المدرب الالماني ​توخيل​.



وقال الونسو:" نعم، إنها جيدة. أشعر بحرية أكبر للهجوم وأحاول تأمين الدفاع لكنها ليست مسألة خطة، إذا كنا منظمين ونلعب مع بعضنا بشكل جيد ونعرف أين نتواجد في الملعب وماذا نفعل فسيكون لدى هذا الفريق الإمكانية لتحقيق شيء كبير."

واضاف الونسو:"لقد أخبرنا المدرب أن نستمتع ونسيطر على المباراة وأعتقد أننا فعلنا ذلك على الرغم من أننا سجلنا الهدف الثاني في آخر الوقت، كانت لدينا العديد من الفرص وكنا غير محظوظين بها لكن بالتأكيد استحقينا الفوز. فوز كان جيد لنا وللمشجعين."

وتابع الونسو عن هدفه:" لا أعلم، لم أشاهده حتى الآن ولكنّي سعيد بالثلاث نقاط، وسعيد من أجل الفريق. نحتاج إلى العودة للمقدمة ومباراة اليوم هي بداية جيدة."