الليغا: اتلتيكو مدريد يواصل الزحف نحو اللقب برباعية في قادش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

ضمن منافسات ​الجولة 21​ من ​الدوري الاسباني​، نجح ​اتلتيكو مدريد​ في تحقيق فوز مهم على قادش بنتيجة 4-2 في المباراة التي اقيمت على ارض الاخير، ليواصل ابناء المدرب دييغو سيميوني طريقهم نحو اللقب.



وبهذا الفوز المهم، رفع اتلتيكو مدريد رصيده الى 50 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الثاني، في حين توقف رصيد قادش عند النقطة 24 نقطة في المركز 13.

وكان الشوط الاول بين الفريقين مثيراً للغاية، اذ نجح اتلتيكو مدريد في بسط سيطرته على مجريات اللقاء من حيث الاستحواذ، وفي الدقيقة 28 حصل النادي المدريدي على خطأ على مشارف منطقة الجزاء، ومنح البيستوليرو لويس سواريز التقدم لفريقه بعد تسديدة رائعة عجز حارش قادش على صدها لتصبح النتيجة 1-0، وبعد تمريرات عدة من قادش، نجح الاسباني المخضرم الفارو نيغريدو في معادلة النتيجة في الدقيقة 35 بعد تمريرة حاسمة من سالفي، وقبل انتهاء الشوط الاول، ضاعف ساؤول نيغويز النتيجة للروخي بلانكوس من عرضة توماس ليمار، وشهد الوقت الاضافي من الشوط ركلة جزاء لقادش بعد لمس الكرة يد كوكي، لكن حكم اللقاء الغى القرار بعد العودة الى تقنية الفار لينتهي الشوط الاول بتقدم مدريدي 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل اتلتيكو مدريد ضغطه على مرمى قادش الذي تراجع الى خطوطه الخلفية، وفي الدقيقة 50 منح حكم اللقاء ركلة جزاء للروخي بلانكوس نجح لويس سواريز في ترجمتها لتصبح النتيجة 3-1، وبدوره حاول قادش العودة الى اجواء اللقاء وسط تراجع مستوى الاتلتي، وفي الدقيقة 71 قلص الفارو نيغريدو النتيجة لقادش بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له في المباراة لتصبح النتيجة 3-2، وفي الدقيقة 80 كان قادش على مقربة من تعديل النتيجة الا ان اوبلاك نجح في التصدي للرأسية الخطيرة، واجرى المدرب سيميوني تبديلات من اجل تدعيم وسط الفريق في ظل الضغط الذي يمارسه قادش من اجل ادراك التعادل ، وانهى قائد الاتلتي كوكي على آمال قادش بتعديل النتيجة، بتسجيله الهدف الرابع للروخي بلانكوس بعد تمريرة حاسمة من انخيل كوريا لتصبح النتيجة 4-2، واضاف حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن اي تعديل النتيجة لتنتهي المباراة 4-2.