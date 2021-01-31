كوتروني يصل لاسبانيا تمهيداً للانضمام الى فالنسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

وصل الإيطالي باتريك ​كوتروني​ اليوم الى إسبانيا، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على انتقاله لصفوف ​فالنسيا​ على سبيل الإعارة قادماً من ​وولفرهامبتون​ الانكليزي.



ولعب المهاجم الايطالي الشاب خلال النصف الأول من الموسم الجاري كمعار مع فيورنتينا الإيطالي، ولكنه بسبب قلة مشاركته مع الفريق، عاد الى وولفرهامبتون، ولكن مع قدوم المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه لصفوف "الذئاب" على سبيل الإعارة من ريال سوسييداد الإسباني، ساهم في تحول وجهته إلى فالنسيا.

ويمر فالنسيا بأزمة على مستوى النتائج هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الـ14 برصيد 23 نقطة، ولم يحقق سوى انتصارين فقط خلال آخر 5 جولات مقابل تعادلين وخسارة.