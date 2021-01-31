الدوري السعودي: تعادل القادسية والوحدة ورباعية للرائد امام ضمك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ16 من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​، انتزع ​الرائد​ فوزاً مثيراً من ضيفه ضمك بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة بريدة. سجل المغربي كريم بركاوي 4 أهداف " سوبر هاتريك " للرائد في الدقائق ( 32، 58، 62، 93)، فيما أحرز هدف فريق ضمك اللاعب زيلايا في الدقيقة الأولى، وانتوليتش من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

