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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري السعودي: تعادل القادسية والوحدة ورباعية للرائد امام ضمك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021
ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتزع الرائد فوزاً مثيراً من ضيفه ضمك بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة بريدة. سجل المغربي كريم بركاوي 4 أهداف " سوبر هاتريك " للرائد في الدقائق ( 32، 58، 62، 93)، فيما أحرز هدف فريق ضمك اللاعب زيلايا في الدقيقة الأولى، وانتوليتش من ركلة جزاء في الدقيقة 78.
وفي مباراة ثانية، بسط التعادل الايجابي السيطرة على اللقاء بين فريقي القادسية والوحدة بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2 - 2.