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الدوري السعودي: تعادل القادسية والوحدة ورباعية للرائد امام ضمك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ16 من ​دوري كأس الأمير للمحترفين​، انتزع ​الرائد​ فوزاً مثيراً من ضيفه ضمك بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة بريدة. سجل المغربي كريم بركاوي 4 أهداف " سوبر هاتريك " للرائد في الدقائق ( 32، 58، 62، 93)، فيما أحرز هدف فريق ضمك اللاعب زيلايا في الدقيقة الأولى، وانتوليتش من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وفي مباراة ثانية، بسط التعادل الايجابي السيطرة على اللقاء بين فريقي ​القادسية​ و​الوحدة​ بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2 - 2.

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