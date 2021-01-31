شكرا لقرائتكم خبر عن الفقي رئيساً لرابطة أحياء كرة القدم «بالتزكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زكت الجمعية العمومية لرابطة أحياء كرة القدم في المملكة، التابعة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، عادل الفقي رئيسا لمجلس إدارة الرابطة في دورته (2021-2025).

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية في جدة، الذي تم خلاله استعراض التقرير المالي وأنشطة الرابطة خلال عام 2020.

وضمت قائمة عادل الفقي، نائبه الحكم الدولي السابق مرعي العواجي، وعضوية كل من عبدالعزيز باعشن وعبدالله المزيعل وبندر الأحمدي وفايز الدبيسي وأحمد السهلي وأحمد طاهر وفارس الدخيل، ومشاري الطريف ونايف العتيبي وعلى الشعلان ومنيف بن لبدا، فيما واصل جميل فلاته في منصبه «الأمين العام».

وقدم الفقي شكره لكل من طرح الثقة فيه لتطوير لعبة كرة القدم في الأحياء ومواكبة القفزات السريعة في شتى المجالات في المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الرابطة أن هدف الرابطة رفع عدد ممارسي اللعبة من 43 ألف لاعب حاليا، إلى 100 ألف لاعب خلال السنوات الأربع المقبلة.

وثمّن الدعم الذي تحظي به الرياضة في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهو ما يحمل الجميع مسؤولية أكبر للجودة في العمل وتحقيق انجازات أفضل.