شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهزم بني ياس ويكمل المربع الذهبي لدوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكمل الشارقة المربع الذهبي لدوري الإمارات لكرة السلة، في أعقاب فوزه العريض على بني ياس بنتيجة 90-61 في مباراة ربع نهائي 3 «الفاصلة»، ليحسم تأهله ليواجه البطائح السبت المقبل في نصف نهائي البطولة الذي يجمع الفريقين في السابعة والنصف مساء على صالة «الملك»، في ديربي الجيران، كما ستشهد المباراة الثانية ديربياً آخر يحمل نفس العنوان عندما يستقبل شباب الأهلي النصر في نفس التوقيت.

وفي المجريات لم يجد «الملك» حامل اللقب أي عناء في تحقيق فوزه الكبير بفارق 29 نقطة ببسط نفوذه المطلق على مجريات الفترات الأربع للمباراة والتي تفو ق فيها بواقع «22-11 و17-14 و31-19 و20-17»، لينهي المباراة لصالحه، ويصعد إلى نصف النهائي، وتقام مواجهتا الذهاب يوم السبت، فيما تقام مباراتا الإياب يوم 13 فبراير.