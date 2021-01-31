الإنجليزي كايسي يتوج بلقب «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف»

توج اللاعب الإنجليزي بول كايسي بلقب النسخة الـ 32 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم تنافسوا على جوائز مالية تبلغ 3,25 مليون دولار أمريكي، في البطولة التي تعد الأعرق بالمنطقة في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وجاء فوز اللاعب الإنجليزي بول كايسي المصنف الـ 27 عالمياً، باللقب بعد منافسة قوية في الجولة الختامية التي أقيمت الأحد على ملعب المجلس، وأنهى الجولة بمجموع ضربتين تحت المعدل، وبالمجمل الكلي حقق نتيجة 17 ضربة تحت المعدل على مدار الأربع جولات للبطولة.

ونال اللاعب البالغ من العمر «43 سنة»، كأس «الدلة العربية» الشهير، كما حصل على جائزة مالية تبلغ 527,180 دولاراً أمريكياً «حوالي 2 مليون درهم إماراتي»، خلال مراسم التتويج التي شهدها: محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان حاكم دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وعادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، ومصطفى الهاشمي رئيس قسم الضيافة والترفيه في مجموعة وصل، وإبراهام كوشي الرئيس التنفيذي للعمليات في أوميجا، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وكيث بيلي المدير التنفيذي للجولة الأوروبية للجولف.

وأصبح كايسي رابع لاعب إنجليزي يتوج بلقب البطولة في دبي مارك جيمس في عام 1989، ودافيد هويل في 1999، وداني ويليت في 2016.

ويعد هذا اللقب الـ15 في مسيرة اللاعب في الجولة الأوروبية، واللقب رقم 350 للاعبين الإنجليز في الجولة الأوروبية عموماً على مدار تاريخها، والثاني على التوالي في الجولة التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بعد تتويج الإنجليزي تيريل هاتون بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي الأسبوع الماضي.

وجاء الجنوب إفريقي براندون ستون بالمركز الثاني، بعدما حقق 13 ضربة تحت المعدل، ونال جائزة مالية تبلغ 341,540 دولاراً أمريكياً.

وعبر الإنجليزي بول كايسي، عن سعادته بحصد اللقب بعد العودة للمشاركة عقب غياب لسنوات عديدة عن الحدث، وقال: «قضيت أسبوعاً رائعاً للغاية، والفوز باللقب أمر مدهش ويمنحني دفعة معنوية هائلة هذا الموسم، أشكر الجميع في دبي على روعة المكان والترتيبات التي ساعدتنا جميعاً على تقديم أفضل أداء، إنه فوز خاص للغاية عملت بشكل شاق من أجل تحقيقه».