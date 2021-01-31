شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحقق فوزه الأول في حقبة توخل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز المدرب الألماني توماس توخل فوزه الأول مع نادي تشيلسي بعد حلوله بديلاً للمدرب فرانك لامبارد، على حساب ضيفه بيرنلي 2-0، في المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستقدم نادي غربي لندن، الأسبوع الماضي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي المقال من منصبه للحلول بدلاً من لامبارد المقال أيضاً لسوء النتائج، في محاولة من الفريق المملوك للملياردير الروسي رومان إبراموفيتش العودة إلى سكة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفيما انتهت مباراة توخل الأولى بتعادل سلبي ضد ولفرهامبتون منتصف الأسبوع في ملعب ستامفورد بريدج، بدأ بيرنلي خصماً صعباً قبل أن ينحني أمام هجمات الفريق الأزرق.

وسيطر لاعبو توخل على المواجهة حارمين بيرنلي من الحصول على أكثر من فرصة واحدة طوال اللقاء. ورفعت النتيجة ترتيب تشيلسي إلى المركز السابع مؤقتاً.

وبعد بداية جيدة من بيرنلي دون الوصول إلى مرمى الحارس السنغالي إدوار مندي، أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدماً بهدف من داخل المنطقة للظهير الإسباني المخضرم سيزار اسبيليكويتا، بعد تمريرة مقشرة من كالوم هادسون أودوي (40).

وبعد سيطرة متكررة لتشيلسي، ترك الظهير العائد من النسيان، الإسباني ماركوس ألونسو، بصمته عندما هيأ الكرة لنفسه بروعة بعد تمريرة من الأمريكي كريستيان بوليشيتش وأطلقها صاروخية في قلب الشباك هدفاً ثانياً (84).