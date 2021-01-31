شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مونديال لليد: بعض دول العالم طلبت نقل الخبرات المصرية فى استضافة البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إن الجميع أشاد ببطولة العالم لكرة اليد من حيث التنظيم، مشيرا أن جميع الفرق المشاركة في البطولة غادروا مصر عدا 4 فرق، مضيفا أن مصر فازت بفريق منتخب اليد حيث أنه اثبت قوة الفريق وعلى قدر كبير من المسئولية، مؤكدا أن بعض دول العالم طلبت نقل الخبرات المصرية التي قدمناها أثناء إستضافة كأس العالم لليد.

وتابع لبيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل مصر،: استقبلت 1800 عضو ببعثات المنتخبات المشاركة بكأس العالم وتم استضافتهم بحرفية شديدة .