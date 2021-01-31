شكرا لقرائتكم خبر عن 45 دقيقة.. الدنمارك تتقدم على السوليد 21 / 20 فى نهائي مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم منتخب الدنمارك على نظيره السويدي بنتيجة 21 / 20 بعد مرور 45 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا فى نهائي بطولة العالم لكرة اليد والتى تقام بصالة استاد القاهرة الدولي.

وكانت الأفضلية في البداية لمنتخب السويد الذي بدأ بالتسجيل وكان يبادر بالتقدم، قبل أن يعود منتخب الدنمارك للسيطرة على مجريات المباراة.

وتجمع المباراة الختامية للمونديال التي تقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منتخبي السويد والدنمارك للتنافس على لقب البطولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء اللجنة المنظمة.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة للمنتخب الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال في نسخته ال 28 إلى مسئولي دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.

وتشهد مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثاني، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذي حل في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واحتضنت منافساتها الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية، ولاقي تنظيم البطولة على أرض مصر في ظل تحدي تداعيات كورونا، إشادة واسعة من المنتخبات وجميع الوفود المشاركة.

و توج منتخب إسبانيا ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 35/29 ، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين عصر اليوم ضمن بطولة العالم لكرة اليد رجال، مصر 2021 على المركزين الثالث والرابع بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

حسم منتخب إسبانيا الشوط الأول بنتيجة 16/13 وواصل بطل أوروبا وسابع العالم فى النسخة السابقة سيطرته على مجريات اللقاء فى الشوط الثانى، ونجح المتادور الاسباني فى التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث على حساب الديوك الفرنسية الذى حل رابعاً.

جدير بالذكر أن فرنسا صاحبة الرقم القياسي للفوز ببطولة العالم لليد رجال في 6 نسخ سابقة.