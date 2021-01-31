شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أيمن حفنى مع باتشيكو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي باتشيكو جلسة مع أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك على هامش المران الجماعي اليوم، وأكد المدرب البرتغالي للاعب موافقته على عودته للفريق لقناعته الكاملة بإمكانياته الفنية والبدنية وليس لتكريمه وإنهاء مسيرته مع الزمالك، وقال باتشيكو لأيمن حفنى أنه يثق تماما في قدراته وإمكانياته الفنية وإنه سيكون له دور مع الفريق خلال المرحلة القادمة، مطالبا اللاعب بضرورة بذل جهد مضاعف في برنامجه التأهيلي لسرعة تجهيزه بدينا ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أيمن حفنى لباتشيكو أنه سيبذل قصاري جهده لينال ثقة الجهاز الفني للزمالك ومساءلة المشاركة من عدمه أمر يخص المدير الفني وحده، مشددا على عدم مطالبته نهائيا بالمشاركة في المباريات وأنه تحت أمر الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه.

فى سياق آخر، قال أيمن حفنى لاعب الزمالك أن جيل الفريق الأبيض الحالى يستحق التتويج ببطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا موضحا أن قوام الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير.

وأضاف حفنى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك والذى يقدمه محمد أبو العلا: "لم أرد الرحيل عن الزمالك والآن هدفى إنهاء مسيرتى بالقميص الأبيض وعبد الحليم على أول من تحدث معى وأخطرنى بأن إدارة نادى الزمالك تنتظرنى والحمد لله عودتى لبيتى".

تابع حفنى:" شيكابالا دعمنى بشكل وقالى أن شاء الله تنهى مسيرتك فى نادى الزمالك وسأنزل التدريبات اليوم وباتشيكو مرحب بوجودى وانضمامى للزمالك تأخر 5 سنوات لكن البطولات وحب الجماهير عوضانى عن الأمر".

وواصل حفنى:" أديت برنامج تأهيلى تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل لتحديد موعد عودتى إلى الملاعب وإن شاء الله نقدر نحقق دورى أبطال افريقيا والدورى هذا الموسم الحالى وأشكر جمهور الزمالك على دعمي".