شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد مع باسم مرسى لمدة 3 مواسم قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى مصر المقاصة فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى لمدة ثلاثة مواسم غلق باب القيد الشتوى، ورحب الإنتاج الحربى برحيل باسم مرسى فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم مع الفريق ، ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى ووليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة.

باسم مرسي مع مسئولي المقاصة

وشارك باسم مرسي مع الإنتاج الحربي في 49 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 3 لزملائه بالفريق.

ونجح باسم مرسى فى استعادة مستواه التهديفى منذ عودته للإنتاج الحربى،حيث سجل ثمانية أهداف الموسم الماضى ليعتلى قائمة هدافى الفريق فى الدورى بينما سجل هذا الموسم هدفين وصنع هدفين فى 7 مباريات.

على الجانب الآخر، خضع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى لمسحة كورونا، منذ قليل، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وعقد حمادة صدقى جلسة مع لاعبيه عنفهم خلالها على الأداء المتراخى الذى ظهروا به خلال مباراة المصرى البورسعيدى، مشدداً على استبعاده للعناصر المقصرة من التشكيل الأساسى.