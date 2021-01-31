شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: هدفنا كتابة إنجاز جديد بعد تحقق حلم المشاركة بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن الجيل الحالى من لاعبى الفريق يسعى لكتابة تاريخ مشرف فى بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الدحيل ‏القطرى المقرر لها الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريق بمونديال الأندية.‏

وقال عمرور السولية، «التواجد فى كأس العالم للأندية كان حلماً نتطلع للوصول إليه، وتحقق بعد ‏التتويج بدورى أبطال أفريقيا، وهدفنا الآن إضافة إنجاز جديد للنادى الأهلي، ونتطلع لكتابة تاريخ جديد لنا كلاعبين خلال المشاركة السادسة للنادى فى هذه البطولة العالمية».‏



وأضاف نجم الأهلى، «تركيزنا الآن على مباراة الدحيل القطرى فقط، ولا نتحدث عن أى شيء آخر؛ من أجل ‏تحقيق هدفنا الرئيسي؛ وهو تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة وتخطى المواجهة الأولى فى كأس العالم للأندية بنجاح».‏

وواصل السولية قائلا، «ليس من الطبيعى الحديث عن الخطوة الثانية قبل تخطى نظيرتها الأولى، ومن ثم أى ‏حديث عن لقاء بايرن ميونيخ أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ونمتلك من الخبرات ما يكفى للتعامل ‏مع مثل هذه الأمور».‏

وتابع السولية، «درسنا فريق الدحيل القطرى بشكل جيد، ورصدنا نقاط القوة والضعف فى صفوفه، ‏ولدينا رغبة قوية فى الفوز؛ من أجل الوصول إلى أبعد نقطة فى مونديال الأندية».‏



وأضاف السولية، «دعم جماهير الأهلى لنا لحظة الوصول إلى مطار الدوحة، وأيضا أمام فندق ‏الإقامة أمر ليس بجديد على جماهيرنا التى تبقى دائما خير داعم لنا فى كل المناسبات».‏



وأكد عمرو السولية أن «دعم جماهير الأهلى يصل إلينا بشكل مستمر، ويمنحنا دوافع قوية؛ من أجل تحقيق ‏الانتصارات».‏



وأكد لاعب وسط الأهلى أن الضغوط التى يتعرض لها اللاعبون دائما بعد الفوز بالبطولات ‏أمر يزيد من المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويرفع من مستوى طموحاتهم؛ لتحقيق المزيد من ‏البطولات.



واختتم السولية تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلى يسعى لتحقيق إنجاز جديد فى كأس العالم للأندية، وأيضا الفوز ‏بكأس السوبر المحلى والأفريقى فى الفترة المقبلة.‏