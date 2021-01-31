شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج التغذية للاعبى الأهلى قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استعدادات الفريق من الناحية الغذائية قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية في الدوحة، وقال أخصائي التغذية في فريق الأهلي، خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي عبر فيسبوك :"هناك حوالي 4 وجبات يوميا للاعيبة، وبنحاول نكون جاهزين قبل كل وجبة بساعة عشان الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومن بينها التباعد البندني بين اللاعيبة".

وأضاف :"ما بندخلش الشباب خالص على البوفية، وبنحضر كل حاجه قبل معاد دخولهم عشان نتجنب أي احتكاك مع فريق الفندق لتجنب أي أعراض مرضية... كل اللاعيبة معانا في المعسكر وبنبدأ نحضر كمية الأكل حسب الفترات في اليوم سواء فطار أو غداء أو عشاء، وفي وجبات عشان التمارين إذا كان قبله أو بعده".

وتابع :"المعسكر طويل منهم 5 أيام تقريبا قبل المباراة، ولذلك بنتعامل كأننا في البيت وبنوفر كل احتياجات اللاعيبة يوميا، خاصة اللي لها علاقة بالتدريب، ده غير أن الموضوع بيتغير قبل المباراة بيومين".

وفي وقت سابق من اليوم تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأحد، شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر، حيث يواجه بطل أفريقيا نظيره الدحيل القطري الخميس المقبل فى مستهل مشوار الفريقين بالبطولة الدولية التى تجمع أبطال القارات من الأندية. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر صوراً تسلم الخطيب لشهادة الفيفا.



عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية بالفريق

وتخضع بعثة الأهلي في قطر لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل القطرى، المقرر لها الخميس المقبل فى كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تُجري البعثة مسحة غداً، الاثنين، على أن تكون المسحة الثانية الأربعاء، أى قبل يوم واحد من مواجهة الدحيل فى أولى مواجهات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد تلقت إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس الأول فور الوصول إلى قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية ، وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت.



عبد الرحمن سعيد