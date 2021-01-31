شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الدنمارك والسويد فى نهائى مونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق نهائى كرة اليد الذى يجمع منتخبي الدنمارك والسويد على صالة استاد القاهرة الدولي، فى النسخة رقم 27 من البطولة التى تحتضنها مصر وتختتم فعالياتها اليوم، بعدما نجح المنتخبان فى حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وتوج منتخب إسبانيا ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 35/29، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين عصر اليوم ضمن بطولة العالم لكرة اليد رجال، مصر 2021 على المركزين الثالث والرابع بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحسم منتخب إسبانيا الشوط الأول بنتيجة 16/13 وواصل بطل أوروبا وسابع العالم فى النسخة السابقة سيطرته على مجريات اللقاء فى الشوط الثانى، ونجح المتادور الاسباني فى التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث على حساب الديوك الفرنسية الذى حل رابعاً.

جدير بالذكر أن فرنسا صاحبة الرقم القياسي للفوز ببطولة العالم لليد رجال في 6 نسخ سابقة .