شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالإسماعيلى تساند يوفيتش لعودة انتصارات الدراويش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلى، والتى تضم كلا من على أبوجريشة وعماد سليمان والمهندس مدحت الوردانى، اجتماعا مع البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد ويرافقه أحمد العجوز، قبيل انطلاق ودية الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية التى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1.

وعبر أعضاء اللجنة الفنية عن مساندتهم ودعمهم الكامل للمدرب الجديد مؤكدا تذليل كافة العقبات لضمان نجاحه مع الفريق.

وشددت اللجنة على أن الجماهير متعطشة لعودة سلسلة الانتصارات وإعادة الفريق لسابق عهده منافسا وحاصدا للألقاب.

من جهته أبدى المدير الفني الجديد سعادته بتولي الإدارة الفنية لفريق بحجم جماهيرية وقيمة الفريق ،مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده نحو تصويب مسار الفريق للأفضل.

ورفض البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، فكرة وجود مترجم فى الجهاز الفنى للدراويش، حيث اقترح على مجلس إدارة ناديه الاستعانة بمدرب مصرى يجيد الإنجليزية يكون معاوناً له فى تدريب الفريق حتى لا تكون هناك كثرة عددية فى الجهاز الفنى للفريق.

وطلب البوسنى دراجان يوفيتش من إدارة الدراويش إمداده بتقرير مفصل عن لاعبى الفريق ومشاركاتهم هذا الموسم، وكذلك تقرير من الجهاز الطبى عن حالة المصابين وتوقيت عودتهم للتدريبات الجماعية من أجل دراسته

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ستة شهور إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.