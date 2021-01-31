شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار يوفيتش.. الإسماعيلى يتعادل مع الكهرباء 1/1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى مع الكهرباء بالإسماعيلية بهدف لكل منهما خلال الودية التى جمعتهما مساء اليوم.

جاءت المباراة الودية بناء على طلب من المدرب البوسنى دراجان يوفيتش، من أجل متابعة باقى عناصر الفريق التى لم تشارك بمواجهة بيراميدز بمسابقة الدورى المحلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

تقدم فريق الكهرباء من ركلة جزاء قبل أن يتعادل شكرى نجيب للدراويش فى الشوط الأول، الأداء كان متوسطا من جانب الفريقين إلا أن الإسماعيلى كانت له السيطرة الأكبر على مجريات اللقاء.

بدأ فريق الإسماعيلى بتشكيل ضم محمد مجدى.. حارس مرمى

الدفاع.. رضوان الشريفى، هاشم، كاستيلو، نادر رمضان

الوسط.. عماد حمدى، عمر الوحش، مدحت فقوسة، وجيه عبد الحكيم، شكرى نجيب

الهجوم.. بنسون شيلونجو

وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد مصيلحى، محمد مخلوف، مصطفى فارس، محمد فوزى حارس المرمى، محمد الضرف.

وفضل الجهاز الفنى خوض الخماسى الجديد حسين السيد ومصطفى الزنارى ومحمد حسن وأحمد العش وعبد الله جمعه مشاركتهم فى تدريبات خفيفة.