شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تظهر فى الإسماعيلى وتخوض تدريبات منفردة استعدادًا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الوافدون الجدد للنادى الإسماعيلى حسين السيد ومصطفى الزنارى وعبد الله جمعة وأحمد العش ومحمد حسن تدريبات منفردة تحت إشراف جيفاد ساريتش مدرب الأحمال الجديد، التدريبات اشتملت على الجرى حول الملعب بجانب مجموعة من الحصص التدريبية التى تستهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية.

وكان المدير الفني دراجان يوفيتش قد فضل خوض اللاعبون الجدد تدريبات خفيفة بشكل منفرد.

تعادل فريق الإسماعيلى مع الكهرباء بالإسماعيلية بهدف لكل منهما خلال الودية التى جمعتهما مساء اليوم استعداداً لمواجهة سموحة الاربعاء المقبل بالدوري ، جاءت المباراة الودية بناء على طلب من المدرب البوسنى دراجان يوفيتش، من أجل متابعة باقى عناصر الفريق التى لم تشارك بمواجهة بيراميدز بمسابقة الدورى المحلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

تقدم فريق الكهرباء من ركلة جزاء قبل أن يتعادل شكرى نجيب للدراويش فى الشوط الأول، الأداء كان متوسطا من جانب الفريقين إلا أن الإسماعيلى كانت له السيطرة الأكبر على مجريات اللقاء.

بدأ فريق الإسماعيلى بتشكيل ضم محمد مجدى.. حارس مرمى

الدفاع.. رضوان الشريفى، هاشم، كاستيلو، نادر رمضان

الوسط.. عماد حمدى، عمر الوحش، مدحت فقوسة، وجيه عبد الحكيم، شكرى نجيب

الهجوم.. بنسون شيلونجو

وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد مصيلحى، محمد مخلوف، مصطفى فارس، محمد فوزى حارس المرمى، محمد الضرف.