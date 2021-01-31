شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير العامل المشترك فى مونديال الأندية بين 2013 و2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة الدحيل القطرى، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام بقطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وسعد سمير هو اللاعب الوحيد في قائمة الأهلى، الذى تواجد في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية التي شارك فيها الفريق الأحمر وكانت عام 2013 بالمغرب، وسبق لسعد سمير المشاركة في كأس العالم للأندية في نسختين سابقتين مع الفريق الأحمر، قبل النسخة الحالية بقطر، حيث كانت الأولى عام 2012، والثانية سنة 2013.

وفي عام 2012 شارك اللاعب مع الأهلى من مقاعد البدلاء ، خلال المباريات الثلاثة التي خاضها الأحمر أمام مونتيرى المكسيكى، و كورينثيانز ، بالإضافة على هيروشيما، وهى المباراة التي فاز فيها الأحمر بثنائية مقابل هدف .

وفى عام 2013 شارك الأهلى فى مونديال المغرب، وظهر سعد سمر فى مباراتين، الأولى مباراة أمام إيفرجراند، ثم أمام مونتيرى المكسيكى لتحديد المركز الخامس بالبطولة، حيث خسر الأهلي في الدور ربع النهائي أمام جوانزوا إيفرجراند الصيني 2-0، قبل أن يتلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس.

ومشاركة سعد في نسخة مونديال الأندية بقطر مع الفريق الأحمر ستكون المشاركة الثالثة للاعب في كأس العالم، بمشواره الكروى في القلعة الحمراء .