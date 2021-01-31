شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يوافق على إعارة "أوفا" إلى مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى سيراميكا انتقال أحمد أمين أوفا، مهاجم الفريق، إلى نادى مصر المقاصة علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد وضع الرتوش النهائية على الصفقة خصوصا بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريقه.

وانتقل أوفا إلى المقاصة حتى نهاية الموسم الجاري، مع دفع إدارة الفريق الفيومى 500 ألف جنيه إلى نادى سيراميكا من أجل تعويض رحيل مروان حمدى الذى انتقل لصفوف نادي الزمالك بشكل رسمي.

كما أعلن سيراميكا التعاقد مع رجب عمران لاعب نادي مصر المقاصة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهى مسئولو نادي سيراميكا المفاوضات مع نادى المقاصة المقاصة بنجاح، ووقع اللاعب على العقود بعد مفاوضات سريعة .

ووشهدت صفقة انتقال عمران انتقل أحمد أمين أوفة مهاجم سيراميكا إلى صفوف المقاصة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.