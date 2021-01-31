شكرا لقرائتكم خبر عن "المعهد" سبب تأجيل سفر مصطفى محمد لتركيا للانضمام لجالطة سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المنضم حديثاً لجالطة سراى التركى، كواليس تعثر سفر اللاعب لتركيا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مصطفى محمد يدرس بأحد المعاهد ولابد أن يستخرج تصريح التجنيد قبل مغادرة البلاد، وحينما أنهى إجراءات انتقاله للنادى التركى توجه للمعهد لاستخراج تصريح يفيد بأنه مازال طالبا، إلا أن تأخر الوقت حال دون ذلك، وفوجئ اللاعب بأن المعهد أغلق أبوابه ليضطر للانتظار لليوم الثانى للحصول على التصريح وتقديمه لإدارة التجنيد للبدء فى استخراج تصريح السفر لتركيا.

وأعلنت إدارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة الزمالك.

من جهته تحدث محسن أورتجال، مدرب الإسماعيلى السابق، عن قدرات مصطفى محمد الذى تحدث عن نقاط القوة الخاصة به وهى أنه هداف داخل منطقة جزاء فضلا عن أنه يعرف أين يقف في منطقة الهجوم ويمتلك حاسة تهديفية عالية بالإضافة إلى أنه لديه فعالية للغاية في الكرات الهوائية لقد سجل نصف أهدافه بالرأس.

واصل جالطة سراى انتصاراته فى الدوري التركي بعد فوزه على مضيفه غازى عنتاب بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب "غازى عنتاب"، فى افتتاح مباريات الجولة الـ 22 من المسابقة.

ورفع جالطة سراى رصيده للنقطة 42 ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري التركي بفارق الأهداف عن فريق فناربخشة الذى يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يتصدر بشكتاش برصيد 44 نقطة، وتوقف رصيد غازى عنتاب عند 35 نقطة فى المركز الرابع.