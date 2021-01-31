شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يواسى جماهير سانتوس بعد خسارة كأس ليبرتادورس: القلب مكسور ولكن المستقبل لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسطورة كرة القدم البرازيليه بيليه على دعم ناديه سانتوس بعد خسارته المؤلمة أمس في نهائى كوبا ليبرتادورس، بعدما خسروا بهدف نظيف سجله الخصم في آخر دقيقة من الوقت الضائع من المباراة، حيث كتب بيليه رسالة إلى مشجعى الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام قال فيها: "كونى من مشجعي سانتوس يملأني بالفخر! القلب مكسور، لعدم الفوز بالكأس، ولكن ذلك لا يمحو رحلتنا لهذا الموسم، وذلك في عام صعب، تغلبنا فيه على الشدائد وأعدنا بناء طريقنا إلى المجد".

ثم أضاف: "نظل متحدين، أقوياء ومليئين بالأمل، المستقبل أسود وأبيض"، وذلك في إشارة إلى ألوان فريقه البرازيلي.



بيليه أسطورة البرازيل على انستجرام

وكان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، هنأ فريق بالميراس بالتتويج بلقب كأس كوبا ليبرتادورس، كما حرص على مواساة فريقه القديم سانتوس، بعد هزيمته بهدف قاتل وضياع فرصة حصد اللقب القارى والتأهل مباشرة لنصف نهائى كأس العالم للأندية فى قطر 2021، والتى يشارك فيها الأهلى المصري بطل أفريقيا.

ونشر نجم السليساو هو الآخر تغرّيدة عبر حسابه الرسمي على موقع توتير موجهاً التهنئة لبطل "كوبا ليبرتادورس" ومواساة وصيفه جاء فيها، "بالميراس استحق الفوز باللقب القاري، ويكفي سانتوس بلوغ المباراة النهائية، والأهم أن الكأس بقيت فى البرازيل".



بيليه

وتوج فريق بالميراس بلقب كأس الليبرتادوريس للمرة الثانية فى تاريخه، بعد فوزه القاتل على فريق سانتوس بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "ماراكانا" الشهير وسط حضور جماهيرى بسيط فى ظل الإجراءات الاحترازية؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء الشوط الأول من اللقاء متوسط المستوى من جانب الفريقين، حيث لم تشهد أول 45 دقيقة فرص خطيرة على مرمى الفريقين.

واستمر نفس الأداء بين الفريقين فى الشوط الثانى من اللقاء، وقام حكم المباراة بطرد كوكا مدرب سانتوس بسبب قيامه بتعطيل اللعب.

وفى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع نجح برينو لوبيز فى تسجيل هدف الفوز القاتل لفريق بالميراس من ضربة رأسية رائعة سكنت على يسار حارس فريق سانتوس، ويحصد الفريق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعدما حصد اللقب للمرة الأولى فى عام 1999.