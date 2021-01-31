شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إعارة عمر السعيد مهاجم الزمالك إلى الجونة لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك، إلى فريق الجونة علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تبدأ فى يناير الجارى، ووافقت إدارة الزمالك علي العرض المقدم من الجونة لاستعارة عمر السعيد قبل غلق باب القيد بساعات.

واستغنى الزمالك عن خدمات عمر السعيد بعد التعاقد مع مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، عقد البرتغالي باتشيكو جلسة مع أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك على هامش المران الجماعي اليوم، وأكد المدرب البرتغالي للاعب موافقته على عودته للفريق لقناعته الكاملة بإمكانياته الفنية والبدنية وليس لتكريمه وإنهاء مسيرته مع الزمالك، وقال باتشيكو لأيمن حفنى أنه يثق تماما في قدراته وإمكانياته الفنية وإنه سيكون له دور مع الفريق خلال المرحلة القادمة، مطالبا اللاعب بضرورة بذل جهد مضاعف في برنامجه التأهيلي لسرعة تجهيزه بدينا ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.