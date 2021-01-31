شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. السويد تتعادل مع الدنمارك 13 / 13 بنهائي مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب السويد مع نظيره الدنماركي بنتيجة 13 / 13، مع نهاية الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما بنهائي بطولة العالم لكرة اليد والتي تحتضنها صالة استاد القاهرة الدولي، وكانت الأفضلية في البداية لمنتخب السويد الذي بدأ بالتسجيل وكان يبادر بالتقدم، قبل أن يعود منتخب الدنمارك للسيطرة على مجريات المباراة.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة للمنتخب الفائز بالمركز الأول بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى تسليم راية تنظيم المونديال في نسخته ال 28 إلى مسئولي دولتى السويد وبولندا، المزمع استضافة المونديال بهما عام 2023.

وتشهد مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثاني، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذي حل في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واحتضنت منافساتها الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية، ولاقي تنظيم البطولة على أرض مصر في ظل تحدي تداعيات كورونا، إشادة واسعة من المنتخبات وجميع الوفود المشاركة.

و توج منتخب إسبانيا ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 35/29 ، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين عصر اليوم ضمن بطولة العالم لكرة اليد.