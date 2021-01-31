شكرا لقرائتكم خبر عن "سيراميكا" يتعاقد مع رجب عمران من المقاصة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا ، التعاقد مع رجب عمران لاعب نادي مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهى مسئولو نادي سيراميكا ، المفاوضات مع نادي المقاصة المقاصة بنجاح، ووقع اللاعب على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا بعد مفاوضات سريعة .

ووشهدت صفقة انتقال عمران ، انتقل أحمد أمين أوفة مهاجم سيراميكا إلى صفوف المقاصة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشاد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، بإمكانات رجب عمران الفنية والبدنية، مشددا على أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة.