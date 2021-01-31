شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع عقود احتراف مع ثنائي حراسة المرمى بفريق الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مجلس إدارة نادي الزمالك عقود احتراف مع الثنائي سيد عطية وأحمد نادر السيد، حارسا فريق الشباب بالنادي ، ووقع سيد عطية عقد لمدة 5 سنوات بينما وقع أحمد نادر عقد لمدة 3 سنوات وهناك اتجاه قوي لقيد أحمد نادر في القائمة الأفريقية، وتواجد سيد عطية برفقة بعثة منتخب مصر للشباب في تونس مؤخرا للمشاركة في أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي لم تشارك فيها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا في صفوف البعثة قبل خوض أولي المباريات.

وكشف أحمد نادر السيد حارس فريق الشباب بنادي الزمالك فى تصريحات سابقة، أن والده زملكاوي وندم على الانضمام الى القلعة الحمراء، وأضاف أن سبب انضمام والده للأهلي هو حرصه على البقاء في منتخب مصر لأطول فترة ممكنة.

وتابع الحارس بفريق الشباب أن والده اعترف بخطئه في الانتقال الى الأهلي لكنه كان يريد الحفاظ على مكانه بالمنتخب، وقال أحمد نادر السيد أنه يتمنى الاحتراف الأوروبي والوصول بأحلامه الى أقصى درجة ممكنة خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يعلم أنه دائماً ما يتعرض لهجوم بسبب انه ابن نادر السيد لكنه ليس حزين ويصارع ليؤكد للجميع أنه حارس يستحق اللعب في صفوف الزمالك.