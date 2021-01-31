شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينهى إجراءات سفره ويغادر إلى تركيا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المنتقل حديثا إلى جالطة سراي التركى على سبيل الإعارة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه يتقدم بالشكر للقوات المسلحة على تسهيل إجراءات سفره من أجل بدء تجربة الاحتراف، متمنيا أن يكون واجهة مشرفة لمصر خلال تجربة احترافه وينهي حاليا إجراءات السفر خلال الساعات المقبلة إلى تركيا.

وأعلنت إدارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة الزمالك.

وكان مصدر مقرب من مصطفى محمد، قد كشف كواليس تعثر سفر اللاعب لتركيا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مصطفى محمد يدرس بأحد المعاهد ولابد أن يستخرج تصريح التجنيد قبل مغادرة البلاد، وحينما أنهى إجراءات انتقاله للنادى التركى توجه للمعهد لاستخراج تصريح يفيد بأنه مازال طالبا، إلا أن تأخر الوقت حال دون ذلك، وفوجئ اللاعب بأن المعهد أغلق أبوابه ليضطر للانتظار لليوم الثانى للحصول على التصريح وتقديمه لإدارة التجنيد للبدء فى استخراج تصريح السفر لتركيا، وحرص مصطفى محمد على تقديم كامل شكره إلى القوات المسلحة بعد الوقوف بجانبه لبدء حلم الاحتراف.

وواصل جالطة سراى انتصاراته فى الدوري التركي بعد فوزه على مضيفه غازى عنتاب بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب "غازى عنتاب"، فى افتتاح مباريات الجولة الـ 22 من المسابقة.

ورفع جالطة سراى رصيده للنقطة 42 ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري التركي بفارق الأهداف عن فريق فناربخشة الذى يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يتصدر بشكتاش برصيد 44 نقطة، وتوقف رصيد غازى عنتاب عند 35 نقطة فى المركز الرابع.