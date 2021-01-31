شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فرنسا: خسارة آخر مباراتين فى بطولة العالم ليس سهلا وفخور بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جيوم جيل المدير الفنى لمنتخب فرنسا عن فخره بأداء لاعبيه والوصول للمربع الذهبى رغم النقص العددى الكبير فى صفوف الفريق.

وأنهى منتخب فرنسا مشواره فى بطولة العالم لرجال كرة اليد فى النسخة 27 بالمركز الرابع بعد الخسارة من إسبانيا 29-35، ليفشل الديوك فى حصد ميدالية للمرة الثالثة منذ بداية الألفية بعد 2007 و2013.

وقال جيل فى المؤتمر الصحفي: "دائما صعب شعور خسارة آخر مباراة فى بطولة مثل بطولة العالم، وإسبانيا لعبت أفضل منا وعلينا قبول ذلك، والنتيجة فى النهاية كانت منطقية بالنسبة لسير الأحداث".

وأوضح: "عانينا من نقص عددى كبير قبل البطولة وحتى خلال البطولة أصيب عدد من اللاعبين، لكن بالرغم من ذلك تواجدنا فى المربع الذهبى لذلك سعيد بأداء اللاعبين".

واختتم تصريحاته "الإعداد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو سيكون أسهل من الظروف الحالية، سنجتمع خلال خمسة أسابيع مع عودة عدد من اللاعبين وبطولة العالم كانت فرصة جيدة للتحضير للمقبل".

أما كينتين ماهى لاعب منتخب فرنسا فقال: "أبارك لإسبانيا على الميدالية البرونزية، لعبوا مباراة جيدة واستحقوا الفوز، وليس سهلا أن تخسر أخر مباراتين فى البطولة، لكن الفريق به تغيرات كبيرة".

واختتم تصريحاته "حققنا أداء جيد جدا رغم ذلك وتواجدنا فى نصف النهائى، لذلك فخور باللاعبين وراض تماما عن الأداء".