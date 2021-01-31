شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ تجميع الوثائق التاريخية لمئوية الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تجميع بعض الوثائق التاريخية الخاصة بالجبلاية على مدار الـ100 سنة الماضية وتجميع كل ما هو تاريخى لعرضه فى مئوية الجبلاية المقرر لها فى 3 ديسمبر المقبل.

استقرت اللجنة الثلاثية بإدارة اتحاد الكرة على إقامة مباراة بين أساطير منتخب مصر مثل حسام حسن وعصام الحضرى وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وأحمد حسن وحازم إمام وحسنى عبد ربه، ونجوم العالم مثل الظاهرة رونالدو، وريفالدو، وصامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو وغيرهم من النجوم فى احتفالية المئوية فى ديسمبر المقبل.

وفشلت محاولات اللجنة لمواجهة منتخب إيطاليا أو أى منتخب آخر خاصة أن ديسمبر لن يشهد توقفا دوليا وفقا لأجندة الفيفا وبالتالى لن تتمكن الجبلاية من مواجهة أى منتخب عالمى خلال هذا الشهر.

واختارت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ المعاصر، رئيسا للجنة التوثيق والتأريخ فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة حيث سيقوم بإعداد كتيب خاص عن تأسيس اتحاد الكرة المصرى ومواقفه الوطنية ودوره فى تأسيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وانجازاته وكذلك انجازات منتخب مصر.

وعقدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة مؤخرا ندوة موسعة بحضور عدد من الخبراء والرياضيين والإعلاميين، لمناقشة الاقتراحات الخاصة باحتفالية مئوية اتحاد الكرة المقرر لها شهر ديسمبر 2021، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لجميع الآراء واختيار ما يتناسب منها لتطبيقه حتى تخرج احتفالية المئوية فى أجمل صورة.