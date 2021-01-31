شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في المونديال.. محمد ناجي جدو يستعيد ذكرياته مع "الأحمر" في كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق ذكرياته مع فريق الأهلي خلال كأس العالم للأندية في العام 2012، حيث شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك، مقطع فيديو، تحدث فيه جدو عن هذه الذكريات.

وقال محمد ناجي جدو في الفيديو: "كان وقتًا صعبًا جدًا في تاريخ النادي الأهلي في 2012 وكمان بعد حادث بورسيعد، مكنش في دوري محلي وبنلعب في أفريقيا بس والمباراة الأولى كانت في برج العرب والتعادل صعب موقفنا أكتر.. لكن لما روحنا تونس اللاعيبة تعهدت أننا لازم نقدم أقصى أداء عندنا عشان الشهداء.

وأضاف: "أطلقنا على هذه البطولة اسم بطولة الشهداء.. الحمد لله في المباراة النهائية أمام الترجي قدمنا أفضل مباراة في تاريخ الأهلي برا ملعبه.. دخلنا المباراة كانت صعبة.. لكننا كنا مستحوذين على المباراة من أول دقيقة.. لحد ما دخلت الهدف في الزاوية العكسية.. وكان من أحلام حياتي أني أكون في صفوف الأهلي، والتأهل لبطولة كأس العالم في اليابان".



جدو

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، ففي وقت سابق من اليوم تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأحد، شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر، حيث يواجه بطل أفريقيا نظيره الدحيل القطري الخميس المقبل فى مستهل مشوار الفريقين بالبطولة الدولية التى تجمع أبطال القارات من الأندية. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر صوراً تسلم الخطيب لشهادة الفيفا.



محمد ناجي جدو

وتخضع بعثة الأهلي في قطر لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل القطرى، المقرر لها الخميس المقبل فى كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تُجري البعثة مسحة غداً، الاثنين، على أن تكون المسحة الثانية الأربعاء، أى قبل يوم واحد من مواجهة الدحيل فى أولى مواجهات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد تلقت إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس الأول فور الوصول إلى قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية ، وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت.