شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: غير مسئولين عن تحول ملعب بسوهاج لحظيرة مواشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشباب والرياضة عدم مسئوليتها عن تحول ملعب بنجع العرب بقرية أولاد سالم - مركز دار السلام- محافظة سوهاج إلى حظيرة لتربية المواشي.

وأوضحت الوزارة، فى خطاب رسمى من مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أنه لا يوجد مركز شباب فى نجع العرب بقرية أولاد سالم بمحافظة سوهاج، وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد ملعب مساحته 2230 متر مربع بحوض الجزيرة الشرقية بقرية أولاد سالم بحرى، تم إنشاؤه عن طريقة "جمعية شروق"، على أراضى طرح النهر مساحته 2230 متر مربع وتم مخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أكثر من مرة ومنها بتاريخ 24-8-2016 صادر برقم 280 لإنهاء اجراءات تخصيص الملعب، وبناءً عليه تم الرد من الوحدة المحلية بتاريخ 18-9-2016 برقم 4740 برفض تخصيص الموقع من قبل الجهة المالكة للأرض لكونها أرض طرح نهر بكتابها رقم 3784 بتاريخ 2-8-2016.

كما ورد من "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الادارة المركزية للملكية والتصرف بشأن طلب تخصيص هذه المساحه أراضى طرح النهر بأولاد سالم بحرى مركز دار السلام لاقامة مركز شباب وملاعب عليها موضحة بأنه لا يمكن اقامة مركز شباب عليها وذلك لانها ارض طرح نهر تقع في السهل الفيضي للنيل وتغمر بالمياه صيفا مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانشاءات مما يتعذر اقامه منشآت رياضية، وعليه قامت اللجنة برفض الطلب وذلك أيضا تنفيذا لقرار الشباب والرياضه رقم 92 لسنه 2003 والذي ينص على أنه لا تكون الأراضي على حافة الترعة أو نهر لإقامة مركز شباب عليها.

وتطالب الوزارة وسائل الاعلام بتحرى الدقة عند نشر أخبار تخصها مأخوذة من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى والرجوع اليها للتحقق من صحة اى معلومة يتم تداولها .