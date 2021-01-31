شكرا لقرائتكم خبر عن أندية القسم الثاني ترشح خالد لطيف لرئاسة رابطة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح عدد من أندية القسم الثاني خالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق لرئاسة رابطة أندية المحترفين للقسم الثاني في الموسم المقبل يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة أندية القسم الثانى لأجل غير مسمى، لعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين المستوفين للشروط، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصرى فى وقت لاحق عن تحديد موعد جديد.

وتتمسك أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة بطلبها من اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية حاليا باعتماد اللائحة الجديدة أولا، ونشرها فى جريدة الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.

وأوضح مسئولو الأندية فى خطابات لاتحاد الكرة أنه بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على اللائحة الجديدة، يجب إرسال اللائحة إلى اللجنة الأولمبية المصرية لمراجعتها حتى تكون متوافقة مع قانون الرياضة الجديد واعتمادها وهذا يحتاج وقت، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مراجعتها ثم إرسالها إلى الوقائع الرسمية لنشرها حتى يتمكن الاتحاد إقامة الانتخابات بشكل قانونى.

وقاطعت أندية الدورى الممتاز ترشيحات رابطة المحترفين بعد خطاب اتحاد الكرة لهم لترشيح من يمثلهم فى الرابطة، ولم يرسل ترشيحه إلا ناد واحد هو الإسماعيلى بينما قاطعت باقى الأندية الترشيحات انتظارا لاعتماد اللائحة الجديدة حتى يتم تشكيل الرابطة بناء عليها وبالتالى تحصل على صلاحياتها كاملة.