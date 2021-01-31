شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن بيع أسامة جلال إلى بيراميدز رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" انتقال أسامة جلال مدافع الفريق البترولى إلى بيراميدز قبل غلق باب القيد الشتوى.

ويعد أسامة جلال أحد أبناء إنبي، وتألق بشدة خلال تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019، والتي أهلت الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى القطبين، الأهلي والزمالك، خلال الأشهر الماضية، دون أن يتم أي منهما الصفقة.

الزمالك دخل في مفاوضات بالفعل مع إنبي خلال الشهر الجاري لضم أسامة جلال، حيث أكد عصام سالم المتحدث باسم القلعة البيضاء الذي أوضح رغبة اللاعب في تمثيل ناديه لكن وجهة أسامة جلال تغيرت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات إلى بيراميدز.

خسر نادي إنبي أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع نادى المقاولون رصيده إلى 10 نقاط صعد بها إلى المركز الحادى عشر، بينما ظل نادى إنبى في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

سجل هدف المقاولون سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 44 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل كريم طارق لإنبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة من عرضية من الجبهة اليمنى، قبل أن يعيد أحمد داوودا لاعب المقاولون التقدم لفريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة.