بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة لحسم صفقة أسامة جلال لاعب إنبى

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادي بيراميدز الرتوش الأخيرة لحسم صفقة ضم أسامة جلال مدافع فريق الكرة الأول بنادي إنبي، قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات قليلة، ويعقد مسئولو بيراميدز فى الوقت الحالي جلسة مع نظرائهم بإنبى للاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة قبل إتمامها بشكل رسمي وقيد اللاعب فى قائمة بيراميدز.

وعقد مسئولو نادى بيراميدز جلسة مع الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول، للوقوف على أسباب نتائج الفريق التى حققها منذ انطلاق الموسم، وكان آخرها التعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على ستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى.

ومنذ انطلاق مسابقة الدورى خاض بيراميدز 10 مباريات حقق الفوز فى ثلاث مواجهات، وتعادل فى 6، وخسر مباراة واحدة، ليحصد الفريق السماوى من المباريات العشر 15 نقطة يحتل بهم المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى.

نتائج فريق بيراميدز تثير حالة من الاستياء لدى مسئولى النادى، خاصة أن الإدارة كانت تهدف للمنافسة بشراسة على لقب الدورى هذا الموسم، وأبرمت العديد من الصفقات السوبر، إلا إن النتائج جاءت على عكس ما تشتهى السفن، الأمر الذى دفع الإدارة لعقد جلسة مع الخواجة الأرجنتينى للوقوف على الأسباب التى أدت لتلك النتائج ومحاولة ايجاد حلول سريعة حتى يعود بيراميدز لمستواه والدخول فى المنافسة مع الكبار على لقب الدورى.