شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية فى الإسماعيلى تجتمع بمحمد عادل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلى على عقد اجتماع مع محمد عادل لاعب وسط الفريق من أجل الإشادة بما قدمه خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الماضية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، وطالبت اللجنة الفنية اللاعب بالإستمرار في تألقه مع الفريق ، وسجل محمد عادل هدفا مميزا في شباك بيراميدز بخلاف الأداء اللافت، ما جعله أحد أبرز نجوم اللقاء.

ورفض البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، فكرة وجود مترجم فى الجهاز الفنى للدراويش، حيث اقترح على مجلس إدارة ناديه الاستعانة بمدرب مصرى يجيد الإنجليزية يكون معاوناً له فى تدريب الفريق حتى لا تكون هناك كثرة عددية فى الجهاز الفنى للفريق.

وطلب البوسنى دراجان يوفيتش من إدارة الدراويش إمداده بتقرير مفصل عن لاعبى الفريق ومشاركاتهم هذا الموسم، وكذلك تقرير من الجهاز الطبى عن حالة المصابين وتوقيت عودتهم للتدريبات الجماعية من أجل دراسته

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ستة شهور إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.