مباشر.. الدنمارك 21 - 20 السويد.. نهائي مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر بين منتخبي السويد والدنمارك.

وتأهل منتخب الدنمارك للمباراة النهائية على حساب المنتخب الإسباني، بينما تأهل منتخب السويد على حساب المنتخب الفرنسي.

ملخص المباراة

ظل منتخب السويد يتقدم ونظيره الدنماركي يتعادل منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 8 ليتحول اللقاء لصالح الدنمارك وتصبح النتيجة 5-4.

وفي الدقيقة 23، طلب المدير الفني لفريق الدنمارك الحصول على الوقت المستقطع الخاص به حين كانت النتيجة تشير لتعادل المنتخبين بنتيجة 10-10.

وبعد العودة من الوقت المستقطع، عاد منتخب السويد ليتسيد المباراة ويتقدم مرة اخرى بفارق هدفين وتصبح النتيجة 13-11.

وتمكن منتخب الدنمارك من إدراك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول لتصبح النتيجة 13-13.

ومع بداية الشوط الثاني ووسط تألق حارس منتخب الدنمارك ومستوى هانسن المميز عاد منتخب بلاده للتقدم بنتيجة 15-14.

وواصل حارس الدنمارك تألقه، ليتصدى للعديد من الكرات حتى اصبحت النتيجة لصالح منتخب بلاده 25-22 في الدقيقة 55.